В ВОЗ заявили, что пока не рекомендуют вводить паспорта вакцинации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные удостоверения для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент не рекомендует такие паспорта", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время представитель ВОЗ не исключила, что в будущем организация предоставит свои рекомендации о содержании таких паспортов. "Конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить больше мобильности населению. ВОЗ будет сотрудничать со всеми странам", - добавила она.

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.