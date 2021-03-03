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Пандемия COVID-19
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В ВОЗ заявили, что пока не рекомендуют вводить паспорта вакцинации

Представитель организации в России Мелита Вуйнович при этом не исключила, что в будущем ВОЗ предоставит свои рекомендации о содержании таких паспортов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные удостоверения для людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

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"ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент не рекомендует такие паспорта", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время представитель ВОЗ не исключила, что в будущем организация предоставит свои рекомендации о содержании таких паспортов. "Конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить больше мобильности населению. ВОЗ будет сотрудничать со всеми странам", - добавила она.

В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.

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РоссияПандемия COVID-19
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