Навальный находится на карантине в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Алексей Навальный находится в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области для прохождения карантина перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Навальный в настоящее время помещен в СИЗО "Кольчугино" для прохождения карантина. По закону на это может уйти до 15 суток. После этого его отправят в отряд ИК-2 в Покрове", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Навального Вадим Кобзев в своем Twitter также написал о том, что его подзащитный находится в карантинной камере СИЗО. "Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-письмо (сервис отправки писем - прим. ТАСС) отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника. Тюремным ларьком пользоваться не может ни он, ни его сокамерники. По словам работников СИЗО, "бухгалтерия не видит деньги на счете", - говорится в его твите.

Как пояснили ранее ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области, общественники на данный момент не располагают официальными данными о нахождении Навального. При этом ОНК направила запрос в региональное управление ФСИН.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима номер 2 в городе Покрове. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания. При этом он не уточнял, о какой именно колонии идет речь.