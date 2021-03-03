Как избежать третьей волны? Главное о коронавирусе за 3 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 278 750 случаев заражения, из них новых — 10 535. За сутки умерли 452 человека, за весь период — 87 348.
- В стране выздоровели более 90% заразившихся за все время.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры защиты, чтобы избежать третьей волны.
- Вакцинация 25% жителей за два месяца или 30% граждан до мая текущего года поможет избежать очередной волны заболеваемости, заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24". Она также рассказала, что агентство разработало "калькулятор", позволяющий в первые дни заболевания предсказать дальнейшее течение болезни с вероятностью выше 90%.
- Препарат "Мир-19" от коронавируса испытают на 50 добровольцах.
Москва
- Всего зафиксировано 983 134 случая заражения, из них новых — 1284. Госпитализированы 853 человека.
- Теперь привиться можно еще в двух в торговых центрах — "РИО" Ленинский и "Дубровка".
Мир
- Всего зафиксировано более 114,7 млн случаев заражения, умерли 2 549 111 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Паспорта вакцинации появятся в ЕС через несколько месяцев, сообщает агентство Bloomberg.
- В ВОЗ заявили, что пока не рекомендуют вводить паспорта вакцинации.
- В Италии выявили мутацию коронавируса, которая может быть устойчива к нынешним вакцинам.
- В Стокгольме началась третья волна.
- В ВОЗ отметили возобновившийся рост темпов распространения вируса в Европе, отметив, что налицо "тревожные признаки новой волны".
- Пеле сделал прививку.