В Совфеде заявили, что вопрос возобновления авиасообщения между РФ и Грузией не решен

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией остается нерешенным, в том числе из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сенатор Российской Федерации Григорий Карасин.

"Для того, чтобы вопрос возобновления авиасообщения реально сдвинулся с той точки, на которой он находится, нужно, чтобы мы отошли в сторону от этой заразы, от ковида, потому что иначе это все носит чисто теоретический характер", - сказал он.

Комментируя решение властей Грузии с 1 марта включить россиян в список тех, кто может прибывать в республику при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, Карасин отметил, что в целом грузинская сторона всегда была готова принимать российских граждан. "Но для этого [возобновления авиасообщения] нужно создать необходимые условия, чтобы наши граждане, которые туда едут, чувствовали себя в безопасности, а теперь к этому еще и добавилась безопасность медицинская, безопасность здоровья. Это сложная тема, одним махом ее не побивахом", - заключил сенатор.

Прямое авиасообщение между странами приостановили еще до пандемии. По указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которую организовала принимающая сторона в стенах грузинского парламента.