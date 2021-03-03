Суд отклонил жалобы "Радио Свобода" на штрафы за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобы "Радио Свобода" на решения по делу об административных правонарушениях за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов. Об этом сообщается в среду на сайте медиакорпорации ООО "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода".

"Судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко оставил 3 марта без удовлетворения апелляции медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". "РСЕ/РС" обжалует решения суда первой инстанции, 10 февраля подтвердившего штрафы корпорации, наложенные на нее Роскомнадзором за невыполнение приказа о новом порядке маркировки сообщений редакциями - иностранными агентами", - говорится в сообщении.

Жалобы были поданы в начале февраля. Против медиакорпорации возбуждено 260 административных производств, наложено 142 штрафа, а их общая сумма может в итоге превысить 70 млн рублей. Как сообщил президент корпорации Джейми Флай, решения будут обжалованы в судах высшей инстанции.

27 января пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым. Реалии" и "Фактограф", ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" оштрафовано на 1,1 млн рублей. Соответствующее решение вынес Мировой суд. 2 февраля медиакорпорация за отсутствие маркировки была оштрафована еще на 2,2 млн рублей.

"Радио Свобода" и его проекты были включены в список "СМИ - иностранных агентов" в конце 2017 года. Согласно закону, материалы СМИ, выполняющих функции иноагента, должны распространяться с соответствующей маркировкой. Норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.