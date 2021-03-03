На курорте Красная Поляна установили пятиметровую скульптуру серны

СОЧИ, 3 марта. /ТАСС/. Новый арт-объект художника Михаила Цатуряна открыли в среду в Сочи на курорте Красная Поляна - им стала скульптура краснокнижной серны высотой пять метров.

"Серна - это тот самый экологический код, который тесно связан с местом. Красный цвет выбран не случайно, он призван напомнить людям о том, что они здесь в гостях у природы и ее нужно беречь", - сказал Цатурян журналистам на церемонии открытия.

Художник известен арт-объектами, посвященными экологии. В 2020 году он представил в Москве фигуру моллюска Кракена, покрытого этикетками продуктов, которые загрязняют мировой океан. Годом ранее Цатурян призвал обратить внимание на жестокое обращение с животными 23-метровой надувной фигурой слона.

Новый арт-объект расположен на Поляне 960 и стал своего рода напоминанием об уязвимости дикой природы.

"По последним данным, на территории курорта постоянно проживают 114 кавказских серн. Мы следим за их численностью и заботимся о благополучии. Гости курорта могут понаблюдать за сернами в естественной среде обитания во время прогулок по многочисленным экотропам или с помощью бесплатных биноклей на панорамной площадке", - сказал на церемонии открытия директор курорта Андрей Круковский.

Красная Поляна - это один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания.