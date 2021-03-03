Суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал журналиста и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара на 15 суток за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Илью Азара виновным по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования) и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста", - сказали в суде.

Ранее в среду Тверской суд признал Азара виновным в аналогичном правонарушении по ч. 8 ст 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Как ранее рассказал ТАСС адвокат Азара Леонид Соловьев, в одном из протоколов говорится, что Азар на своей странице в Facebook призывал людей к участию в несогласованной акции 12 марта 2020 года против изменений в Конституцию РФ, а во втором документе сказано, что Азар опубликовал "пост с призывом неопределенного круга граждан" участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО "Лефортово" в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.