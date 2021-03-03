Школьники из 39 регионов России примут участие в космической программе "Сириус-2021"

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Школьники из 39 субъектов страны примут участие в космической программе "Сириус-2021", которая пройдет в марте в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей "Антарес" в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил ТАСС в среду директор детской академии творчества "Солнечный город", структурным подразделением которого является "Антарес", Мурат Арипшев.

"С 10 по 25 марта 2021 года Нальчик станет площадкой проведения "Космической программы "Сириус-2021" - заключительного этапа конкурсов "Дежурный по планете". В нем примут участие около 130 школьников из 39 субъектов РФ, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Ульяновской, Нижегородской, Ростовской областей, из Адыгеи, Башкирии, Забайкальского и Хабаровского края. Участие в проекте станет для "Антареса" возможностью показать свои инфраструктурные возможности, заинтересовать школьников темой космоса", - сказал собеседник агентства.

Школьники будут сформированы в команды, реализующие "космические" проекты под руководством 50 экспертов космической отрасли. Ребята поработают со своими командами в финалах шести конкурсов. Один из них называется "Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с метеорологических спутников своими руками". Конкурс направлен на популяризацию космических технологий, радиоэлектроники, технологий приема и обработки изображений Земли из космоса, спутниковой метеорологии и технологий прогноза погоды.

Еще один конкурс - "Космическая робототехника - роверы". Ребята создадут роботов с абсолютно разными назначениями - от исследований и постройки объектов до добычи ископаемых. Команде предстоит собрать собственный ровер для покорения планет. В рамках конкурса "Цифровой лесничий" команде предстоит научиться разбираться в беспилотниках, особенностях лесного хозяйства и данных космической съемки. "При этом проявив и закрепив следующие навыки: дешифрирование, геоинформационное картографирование, экологическое проектирование и работа с беспилотниками", - пояснил Арипшев.

Кроме того, в рамках программы школьники под руководством экспертов отрасли разработают программу и прототип эксперимента, который будет рассмотрен для апробации на Международной космической станции или в рамках реального космического проекта "Рой малых космических аппаратов", осуществляемого в консорциуме четырех вузов. 20 марта участники образовательной программы увидят онлайн-трансляцию запуска ракеты с космодрома Байконур, а на следующий день будет произведен стратосферный запуск спутников и ракет с полезной нагрузкой. Для них также будут организованы экскурсионные поездки к достопримечательностям Кабардино-Балкарской Республики и экологические акции.

По результатам "Космической программы "Сириус - 2021" школьники смогут получить дополнительные баллы за "индивидуальные достижения" на различных этапах конкурсов от партнеров программы "Дежурный по планете" - ведущих вузов России.

О программе

Ранее сообщалось, что "Антарес" выиграл конкурс на проведение космической программы "Сириус-2021". Космическая программа "Сириус" - это итоговое мероприятие проекта "Дежурный по планете". Впервые космическая программа прошла в образовательном центре "Сириус" в марте 2019 года. Ее участниками стали 93 школьника 8-11-х классов. В 2020 году программа прошла вне стен "Сириуса" в подмосковном Королеве. Участие в ней принял 121 школьник из 34 регионов России.

Выходя в финал, участники программы работают с устройствами или прототипами, дорабатывают проекты вместе экспертами и проводят испытания в лабораториях и мастерских. Организаторами программы выступают образовательный центр "Сириус" совместно с Фондом содействия инновациям, госкорпорацией "Роскосмос", Сколковским институтом науки и технологий, Кружковым движением НТИ.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Антарес" был открыт в Нальчике в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Он является одним из центров, действующих по модели образовательного центра "Сириус". "Антарес" является структурным подразделением детской академии творчества "Солнечный город". Центр проводит образовательные смены по трем направлениям: наука (физико-математические; химико-биологические, инженерно-технические смены); спорт (баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис); искусство (литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство).