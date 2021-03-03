Аксенов пообещал справедливое решение жителям Фороса, пожаловавшимся на вырубку в парке

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Крыма найдут справедливое решение по ситуации с застройкой форосского парка на южном берегу полуострова, где местные жители пожаловались на вырубку деревьев при строительстве детского лагеря и возведение забора, ограничивающего им проход. Об этом в среду заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов по итогам поездки в поселок Форос и осмотра парка.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к Путину ему неизвестно. Представители региональных и муниципальных властей Крыма во вторник уже провели встречу с жителями поселка Форос, записавшими видеообращение к президенту.

"Справедливость должна быть. То есть детский лагерь здесь будет, никаких в этой части вопросов нет. По забору мы в пятницу обсудим ситуацию Или минимизировать ситуацию, вообще придвинув к зданиям, или найти вариант, как его не ставить в принципе. Пропуск на пляж будет, мы пляжную территорию обходим", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что в пятницу вновь прибудет в поселок. "Стыдно, что приходится выезжать на вопросы, которые на месте [могут решить], полно руководителей разного уровня. Надо было просто оторвать тело от сиденья и поинтересоваться, что происходит. Вот и вся ситуация, обыкновенная картина. Люди достучаться не могут, от недопонимания возникают сомнения, и дальше раздражение. Выровняем ситуацию. В пятницу заканчиваем, закроем эту историю и больше к ней возвращаться не будем", - добавил глава республики.

Он также пришел к выводу, что представители местных и республиканских властей не общались с местными жителями. "Переливали из пустого в порожнее. На место не выходили, детали не выясняли, к консенсусу прийти не старались. К сожалению, представители депутатского корпуса администрации не владеют ситуацией, что строится, как строится, с какой периодичностью, какая социальная нагрузка, что делают в поселке", - отметил Аксенов. Он оставил членам инициативной группы свой номер телефона и заявил, что в случае ухудшения ситуации будет на стороне местных жителей.

На сайте санатория "Форос" сообщается, что прилегающий к нему парк, основанный в XIX веке, расположен на площади около 70 га, на его территории насчитывается свыше 300 видов растений. По данным Минприроды Крыма, парк является памятником садово-паркового искусства. В 2021 году началась реконструкция расположенного здесь 18-этажного здания, запланировано создание оздоровительного лагеря "Ак-Барс", около 30 пальм пересадили, удалили еще порядка 40 растений. В конце февраля вырубка деревьев и строительство забора вокруг парка вызвали недовольство местных жителей, власти Крыма организовывали с ними встречи, а Аксенов заявил, что "все вопросы будут решены в пользу людей".