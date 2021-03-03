В древней иконе из собрания Третьяковки нашли лезвие ножа XVII века

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Исследователи с помощью рентгенографии обнаружили в иконе Благовещение XII века лезвие ножа XVII века. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Дмитрий Першин на презентации нового тома научного каталога Третьяковской галереи "Древнерусская живопись XII-XIII веков".

"Отдельно стоит упомянуть о необычной находке - ноже XVII века, вернее, о его лезвии, которое во время одного из поновлений (реставрации) иконы Благовещение упала в щель между доской и нижней шпонкой (узкая дощечка на обратной стороне иконы для укрепления). Сейчас этот нож оттуда извлечен", - рассказал Першин. Он добавил, что это стало возможно благодаря рентгенографии.

Першин рассказал, что одно из самых значительных открытий было сделано во время исследования Богоматери Владимирской - на обороте иконы был изображен святитель, вероятно, святой Николай. Изображение престола с орудиями страстей появилось значительно позднее, когда образ святителя был утрачен.

Исследование материальной стороны позволило реконструировать почти полностью утраченный текст неизвестной ранее молитвы преподобного Феодосия на его свитке на иконе Богоматери Печерской (Свенской). Проведенные исследования также позволили дать развернутое описание всех этапов создания иконы.