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Пандемия COVID-19

В России не выявляли случаев заражения нигерийским вариантом коронавируса

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация находится на контроле

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Случаев заражения новой мутацией коронавируса, обнаруженной в Нигерии в декабре 2020 года, в России не зарегистрировано, ситуация контролируется Роспотребнадзором. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока нигерийский вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Нигерийский вариант коронавируса был впервые обнаружен в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года. С тех пор он был выявлен еще в 15 странах. В основном вариант B.1.525 имеет распространение в Нигерии, в других странах - на уровне не более десятых долей процента.

Теги
НигерияРоссияПандемия COVID-19
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