В омской деревне, житель которой выходил в интернет с березы, ставят станцию сотовой связи

ОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" приступила к монтажу базовой станции сотовой связи в омской деревне Станкевичи, житель которой Алексей Дудоладов залезал на березу, чтобы выйти в интернет для дистанционного обучения. Об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

"Там поставят базовую станцию, которая будет работать на несколько близлежащих деревень. Подрядчик - "Ростелеком", значит оператор - "Теле2". Уже приступили к монтажным работам, может уже поставили вышку, будут навешивать оборудование", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь Дудоладов написал в Instagram, что вышка сотовой связи уже установлена. "Ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", - рассказал он.

В ноябре Дудоладов разместил в TikTok к губернатору Омской области Александру Буркову обращение, что не может удаленно учиться в институте из-за отсутствия качественного интернета. По его словам, ему приходится залезать на березу, чтобы обеспечить уверенный прием сигнала. После этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов проработать конкретную программу по цифровизации на ближайшие два года для ликвидации цифрового неравенства, чтобы избежать таких случаев.