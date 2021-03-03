В итальянском регионе заявили о готовности производить вакцину "Спутник V"

РИМ, 3 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Руководство столичной области Лацио (Италия) уже определило потенциально возможные предприятия для производства российской вакцины "Спутник V", в получении которой крайне заинтересовано. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС советник по здравоохранению столичного правительства Алессио д'Амато.

"Новому правительству был представлен план с указанием подходящих для производства вакцин предприятий, и четыре их них находятся в нашем регионе. Разумеется, это нужно совместить и с разрешениями, и с патентным правом. Нам важно понять, сможем ли мы иметь доступ к запатентованной технологии", - сказал д'Амато. Он уточнил, что речь идет о производстве и вакцины на базе аденовирусов, как "Спутник V", и РНК-вакцин.

"Мы обратились к Итальянскому агентству по лекарствам (Aifa), пока ожидается ответ от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), с просьбой провести экстренную процедуру одобрения, пользуясь возможностью принятия подобного решения в чрезвычайной ситуации. В настоящий момент мы считаем приоритетным гарантировать скорейшую иммунизацию населения. И это должно превалировать над геополитическими соображениями. Нас не очень интересует сейчас, откуда происходит вакцина, важно, чтобы она была эффективной и безопасной. А авторитетных научных свидетельств этого [эффективности "Спутника V"] достаточно", - сказал собеседник агентства.

"Если у нас будет возможность или приобрести, или производить эту вакцину, мы ею сразу воспользуемся. Мы заинтересованы в том, чтобы убедить Aifa одобрить препарат, и мы готовы оказывать давление на правительство в этом смысле", - добавил советник по здравоохранению. Он напомнил, что именно в Лацио, в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, по просьбе ЕМА были вакцинированы два итальянских специалиста, которые отправятся от регулятора в Россию на инспекцию предприятий по производству "Спутника V". Д'Амато убежден, что это поможет разблокировать европейские процедуры по одобрению российского препарата, который формально без сертификации ЕМА не может использоваться в ЕС. Однако все больше европейских стран отказываются от этого условия.

Ранее корреспонденту ТАСС заявляли в Aifa, что пока не собираются прибегать к экстренной процедуре одобрения "Спутника V" в одностороннем порядке, минуя решения ЕМА.