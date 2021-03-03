На Пасху в католических храмах России сохранят ограничения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пасхальные богослужения в католических храмах России пройдут со строгим соблюдением мер по противодействию пандемии для обеспечения участия в них прихожан. Об этом сказал ТАСС в среду председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел (Паоло) Пецци.

"Мы, скорее всего, сохраним все необходимые ограничения. Именно для того, чтобы способствовать участию верующих в Пасхе. Очень важно участие не дистанционное. Мы помним, как грустно было в Пасху в прошлом году, поэтому желаем в этом году возможно максимального присутствия, но, конечно, абсолютно соблюдая все необходимые ограничения и меры безопасности", - сказал он.

В 2021 году Пасха по григорианскому календарю наступит 4 апреля. В прошлом году пасхальные католические и лютеранские богослужения в Москве проходили без прихожан из-за введенных для борьбы с пандемией коронавируса ограничений.