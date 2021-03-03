Врачи в Твери спасли беременную женщину со 100%-ным поражением легких

ТАСС, 3 марта. Врачи Тверской областной клинической больницы (ОКБ) спасли беременную женщину, которая поступила к ним в январе с коронавирусом и 100%-ным поражением легких. Об этом сообщила пресс-служба больницы на официальной странице в Facebook в среду.

"Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со 100%-ным поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребенок, которого назвали Мишей, жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Екатерина 21 день находилась на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и еще 14 суток - на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Последний метод лечения используется при спасении пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым не помогает ИВЛ.

По данным регионального оперативного штаба на 3 марта, в Тверской области с начала пандемии выявлены 34 145 случаев заражения коронавирусом, в том числе 137 - за последние сутки, выздоровели 31 548 человек, 635 пациентов умерли.