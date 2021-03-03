Постройки "Технопарка" на Шиесе демонтируют до конца марта

АРХАНГЕЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Постройки ООО "Технопарк" на Шиесе в Архангельской области, где планировалось создание полигона твердых бытовых отходов из Москвы, будут полностью убраны до конца марта, говорится в среду в сообщении пресс-службы администрации региона по итогам встречи заместителя председателя правительства области Евгения Автушенко с руководством "Технопарка".

"Постройки ООО "Технопарк" на станции Шиес будут демонтированы до конца марта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко по итогам рабочей встречи с руководством ООО "Технопарк", которая состоялась в среду, 3 марта", - говорится в сообщении.

Речь о жилом модуле "Технопарка" и нескольких десятках бетонных плит, оставленных на участке для того, чтобы обеспечить выезд техники. Ранее в ходе работ по рекультивации с территории было вывезено 685 бетонных плит, демонтированы 295 столбов, а также все остальные постройки. "Первый, технический этап рекультивации подходит к концу. С наступлением тепла на месте, где прекращено строительство мусорного полигона, будут высажены молодые деревья", - приводит пресс-служба слова Автушенко.

В феврале на Шиесе из-за морозов приостанавливались работы по рекультивации участка, потому что ломалась техника. В начале недели губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что в ближайшее время на Шиесе будет установлена дополнительная камера видеонаблюдения для общественного контроля за ходом рекультивации.

Полностью работы по рекультивации участка на Шиесе должны завершиться до конца 2021 года.

О полигоне "Шиес"

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми был признан приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций был оценен в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка вызвало общественный резонанс. В Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против проекта "Шиес".

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. В июне 2020 года строительство полигона было исключено из списка приоритетных инвестпроектов Архангельской области.

Девятого января 2020 года Арбитражный суд Архангельской области по иску администрации Урдомы признал постройки полигона Шиес незаконными. 14-й арбитражный апелляционный суд в Вологде подтвердил это решение, его также оставил без изменений Арбитражный суд Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге.