Правительство Греции объявило об ужесточении карантина

АФИНЫ, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Греции объявило в среду вечером об ужесточении мер всеобщего карантина, действующего в стране четыре месяца с целью предотвращения распространения коронавируса. Новый режим будет действовать до 16 марта, объявил на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций.

По его словам, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране в последнее время ухудшается (в среду был установлен рекорд заболеваемости в текущем году - 2 702 случая за сутки), а система здравоохранения находится на пределе своих возможностей, особенно в столичной области Аттике, правительство пытается остановить третью волну коронавируса с помощью новых ограничительных мер. Хардалиас, в частности, объявил новые ограничения на выход граждан из дома и их передвижения между городскими районами. "С 06:00 (07:00 мск) в четверг и до 06:00 16 марта на всей территории страны передвижение к банкам, супермаркетам и другим магазинам для продажи товаров первой необходимости будет разрешено только в пределах района проживания или до двух километров от места жительства", - сказал замминистра. Он пояснил, что для ограничения перемещений внутри населенных пунктов будут разрешены такие передвижения только пешком или на велосипеде, на машине поездки в другие районы запрещены.

Хардалиас подчеркнул, что "в борьбе с пандемией уже виден свет в конце туннеля, однако с вирусом еще не покончено". По его словам, мутировавшие штаммы, по-видимому, в значительной степени преобладали в Греции и способствуют быстрому распространению пандемии в стране. "На сегодняшний день с такими штаммами выявлено 1 756 человек", - сказал он.

Помимо Афин и столичной области Аттики с четверга в "темно-красные" зоны с самой сложной эпидемиологической обстановкой будут включены следующие районы: области Ахея, Аркадия, Фтиотида, Арголида, Коринфия, Феспротия, Беотия, Этолия и Акарнания, города Салоники, Лариса, Арта, Ираклион (на острове Крит), а также острова Лефкада, Самос, Хиос, Родос и Эвбея. Все остальные районы страны классифицируются как "красные зоны". Во всех "красных" районах комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. В районах, отмеченных на карте темно-красным цветом, запрет на передвижения теперь будет начинаться в 19:00. Единственными исключениями являются Афины и область Аттика, а также Салоники, где в будние дни комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.

Всеобщий карантин

Для борьбы с распространением коронавируса в стране действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября. В стране не работают кинотеатры, музеи, концертные залы, спортивные сооружения, ночные и танцевальные клубы, а также другие подобные объекты. Предприятиям общественного питания разрешено только продавать еду навынос или доставлять по заказам на дом. В зонах с большим числом случаев инфицирования не работают и промтоварные магазины. Ношение защитных масок обязательно как в помещениях, так и на улице.

Максимум суточного прироста случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев). Под влиянием карантинных мер число случаев упало в конце января до 300-500 в сутки, однако в феврале снова подскочило до 1,0-2,7 тыс. Около половины всех случаев регистрируется в Афинах и столичной области Аттика, где в реанимациях в настоящее время уже заполнено почти 95% мест пациентами с ковидом. По данным на среду, общее число инфицированных коронавирусом в Греции за время пандемии достигло 197 279, всего умерли 6 597 человек. В стране активно идет процесс вакцинации: число сделанных прививок от коронавируса приблизилось к миллиону.