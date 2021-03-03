В Загребе прошли похороны мэра Милана Бандича

ЗАГРЕБ, 3 марта. /ТАСС/. Похороны мэра Загреба Милана Бандича, умершего из-за последствий перенесенного сердечного приступа, прошли в среду на центральном городском кладбище. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, церемония прощания и похороны были организованы на кладбище Мирогой. Процессия сопровождалась массовым скоплением желающих проститься с мэром. Порядка 300 сотрудников полиции следили за соблюдением эпидемиологических мер. Практически все собравшиеся, в том числе политическое руководство страны, предусмотрели наличие защитных масок, социальная дистанция соблюдалась слабо.

Среда в Загребе объявлена днем траура: в столице приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, в том числе музыкальные.

Мэр Загреба умер на 66-м году жизни в ночь на 28 февраля от последствий перенесенного сердечного приступа в клинике "Свети дух". Он руководил столицей Хорватиина протяжении почти 20 лет.