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В Загребе прошли похороны мэра Милана Бандича

Он умер на 66-м году жизни от последствий перенесенного сердечного приступа

ЗАГРЕБ, 3 марта. /ТАСС/. Похороны мэра Загреба Милана Бандича, умершего из-за последствий перенесенного сердечного приступа, прошли в среду на центральном городском кладбище. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA.

По данным агентства, церемония прощания и похороны были организованы на кладбище Мирогой. Процессия сопровождалась массовым скоплением желающих проститься с мэром. Порядка 300 сотрудников полиции следили за соблюдением эпидемиологических мер. Практически все собравшиеся, в том числе политическое руководство страны, предусмотрели наличие защитных масок, социальная дистанция соблюдалась слабо.

Среда в Загребе объявлена днем траура: в столице приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, в том числе музыкальные.

Мэр Загреба умер на 66-м году жизни в ночь на 28 февраля от последствий перенесенного сердечного приступа в клинике "Свети дух". Он руководил столицей Хорватиина протяжении почти 20 лет.

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