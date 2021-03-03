Власти Сан-Паулу ужесточили карантин

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 марта. /ТАСС/. Власти самого густонаселенного штата Сан-Паулу, на юго-востоке Бразилии, ужесточили карантинные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией, наблюдаемой в большинстве регионов страны. Об этом сообщил в среду губернатор штата Жоау Дориа.

"Вчера в Бразилии зарегистрировали 1 726 смертей [от последствий COVID-19] (1 641 по данным Минздрава - прим. ТАСС). Это худший день пандемии с марта 2020 года. А теперь нас ждут две худших недели за всю пандемию с момента обнаружения первого случая в Бразилии", - заявил политик в ходе пресс-конференции. "Во всем штате Сан-Паулу объявляется красный (максимальный - прим. ТАСС) уровень опасности с 6 марта по 19 марта", - подытожил он.

Согласно решению властей, начиная с 00:00 субботы, во всем штате должна быть прекращена вся экономическая деятельность, кроме сфер здравоохранения, общественной безопасности, строительства, образования, промышленного сектора, снабжения и логистики, общественного транспорта и связи, пояснил глава региона. Очное посещение школ планируется ограничить, оставив такую возможность только тем ученикам, родители которых работают в вышеуказанных отраслях, а также тем кто ввиду экономического и социального положения не имеет возможности учиться удаленно. Заполняемость классов, согласно предписанию администрации, не должна превышать 35%. Разрешена работа религиозных учреждений при условии соблюдения мер социального дистанцирования.

Правительство штата с населением 46,3 млн человек (почти 22% населения страны) также увеличило продолжительность введенного на минувшей неделе комендантского часа, который теперь будет действовать с 20:00 до 05:00.

Накануне научно-исследовательское объединение им. Освальдо Круза при Минздраве Бразилии (Fiocruz) констатировало резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19 во всей стране, чего не наблюдалось ни разу с начала пандемии. По данным Fiocruz, из 27 административных центров регионов в 20 наблюдается критическая ситуация: в отделениях интенсивной терапии для больных с COVID-19 занято свыше 80% коек. На этом фоне эксперты призвали к ужесточению локальных карантинных мер.

За минувшие сутки власти Сан-Паулу получили свыше 900 обращений за госпитализацией в отделения интенсивной терапии, в связи с чем Дориа анонсировал открытие в ближайшее время 500 дополнительных коек, из которых 339 - реанимационные.