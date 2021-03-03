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Пандемия COVID-19

Президент Эстонии заявила, что страна может закупить "Спутник V" после его одобрения в ЕС

Ранее премьер-министр страны Кая Каллас сказал, что правительство рассмотрит возможность использования российской вакцины, если та будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Эстония готова закупать российскую вакцину "Спутник V", если та будет одобрена для использования в странах ЕС. Об этом в среду сообщила президент балтийской республики Керсти Кальюлайд.

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"Эстонское правительство придерживается позиции, что если "Спутник V" или [вакцину китайского производства] Sinovac зарегистрируют в Европе и признают их использование безопасным, то мы эти вакцины будем совершенно аполитичным образом давать нашим людям", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе, где она находилась в среду с рабочим визитом.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказал, что правительство рассмотрит возможность использования российской вакцины "Спутник V", если та будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств.

Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря прошлого года, к настоящему моменту две дозы вакцины получили 37 369 человек. Общее количество инфицированных в стране достигло 69 193, умерли 615 пациентов.

Теги
ЭстонияКальюлайд, КерстиПандемия COVID-19
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