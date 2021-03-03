Захарова заявила, что опций для вакцинации от коронавируса в российских посольствах нет

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в российских посольствах недоступна, так как они не являются медицинскими центрами. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Что касается российских граждан, которые могли бы привиться в российских посольствах, - такой опции нет, потому что российские посольства не являются медицинскими центрами", - сказала Захарова.

Она добавила, что решение о вакцинации работников посольств России зависит от нескольких факторов. "По каждой стране принимается индивидуальное решение в зависимости от целого ряда фактов: наличия нашей вакцины, зарегистрирована ли она на территории этой страны", - подчеркнула Захарова. По ее словам, вакцинация является добровольной и осуществляется по желанию сотрудников посольств.

19 феврале на брифинге Захарова заявила, что большинство зарубежных государств идут навстречу РФ в вопросе вакцинации сотрудников российских загранучреждений.