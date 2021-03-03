В Австрии заявили, что "Спутник V" вдвое превосходит AstraZeneca по позитивным откликам

ВЕНА, 3 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" значительно превосходит по положительным откликам среди австрийской общественности препарат британско-шведской компании AstraZeneca, который уже доступен в Австрии в больших объемах. Об этом сообщил в среду Институт менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria).

Эксперты этого института провели в январе и феврале 2021 года масштабное исследование около 250 тыс. публичных высказываний о вакцинах в немецкоязычных странах Европы - Австрии, Германии и Швейцарии. Информация об отношении к вакцинам и динамике дискурса была проанализирована на основе публикаций и комментариев в СМИ, блогах, социальных сетях.

"Даже еще не сертифицированная российская вакцина "Спутник V" оценивается в немецкоязычных странах вдвое более положительно, чем вакцина от AstraZeneca, особенно в Австрии", - говорится в релизе о проведенном исследовании.

Лучший имидж в немецкоязычных странах Европы в настоящее время у вакцины Johnson & Johnson, которая еще не сертифицирована в ЕС. За ней следуют вакцины BioNTech-Pfizer и Moderna. "Особенно примечательно: российская вакцина Sputnik V (также не сертифицированная в ЕС) считается лучше, чем вакцина от AstraZeneca, отзывы о которой в последние две недели февраля примерно соответствовали уровню отзывов о китайском продукте Sinopharm", - сказано в исследовании. Так, по шкале тональности на первом месте в положительном диапазоне находится Johnson & Johnson со значением 0,18, за ним следует BioNTech-Pfizer - 0,14, у Moderna - 0,13. У российского "Спутник V" показатель положительной тональности составляет значение 0,11. Этот же показатель составил у AstraZeneca всего 0,4, а у китайского препарата компании Sinopharm - 0,03.

"Спутник V" со значением тональности 0,11 показывает хороший результат, при этом положительная оценка в основном исходит из социальных сетей: там вакцина упоминается на 50% чаще, чем в СМИ", - отмечается в релизе социологов. По словам исполнительного директора Института менеджмента и экономических исследований Акселя Майредера, это показывает, что "среди населения скепсиса по отношению к российской вакцине меньше, чем предполагает новостная картина в СМИ".

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Как сообщал австрийский канцлер Себастьян Курц, Австрия ведет переговоры с Россией на тему возможной закупки вакцины от коронавируса "Спутник V" в случае ее сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или сотрудничества в производстве.