Захарова считает, что внутри стран ЕС нет единства по вопросу паспортов вакцинации

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Единства по вопросу введения паспортов вакцинации внутри стран Евросоюза нет, это затрудняет принятие Брюсселем единого решения. Об этом заявила в cреду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" .

По словам Захаровой, когда разговоры о введении паспортов вакцинации в мире начали переходить в практическую плоскость, РФ начала запрашивать свои представительства и посольства относительно того, как каждая страна внутри себя начинает регулировать эти вопросы. "Оказалось, что внутри стран ЕС, внутри каждой страны ЕС нет единства по этому вопросу. Либо нет законодательной базы, либо законодательная база противоречит введению подобных документов и ее нужно менять. Либо гражданское общество, неправительственные организации полностью блокируют попытки обсудить этот вопрос", - сказала она.

Захарова указала, что данные обсуждения ведутся на уровне Брюсселя, однако единого решения ЕС принять не может ввиду отсутствия единства в подходах его стран - членов. "Поэтому пока что это не принятие решения, а выработка подходов. Но обсуждение идет очень активно и идет уже в практическом русле", - продолжила она.

Как отметила дипломат, проблема еще заключается в том, что во всех странах ЕС вакцинация населения от коронавируса идет по-разному. "А это имеет прямое отношение к ситуации с введением ковидных паспортов вакцинации. Потому что если равенства нет внутри ЕС, не только в политических подходах, но и нет равенства в вакцинации, ее скорости, географии, то это будет иметь отношение и к неравенству в перемещении", - пояснила она.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что Россия будет пускать на свою территорию только иностранцев, имеющих так называемые ковидные паспорта, Захарова указала: "Это вопрос, который еще не начали обсуждать в плане практического принятия решения. Проблема в том, что внутри каждой страны ЕС нет собственного выработанного готового подхода", - добавила она.