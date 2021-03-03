Консультативный комитет в области вакцинации Молдавии одобрил использование "Спутника V"

КИШИНЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии по запросу правительства одобрил к применению российский препарат "Спутник V" и ряд других вакцин. Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики, такое решение было принято в среду в контексте ухудшающейся эпидемической обстановки.

"На повестке стоял вопрос об использовании в Республике Молдова вакцин против COVID-19, которые были успешно разработаны и демонстрируют высокую степень безопасности и эффективности. <...> Было одобрено использование в РМ вакцин, разрешенных в стране происхождения, а также одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL)", - говорится в сообщении.

Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии был сформирован по рекомендации ВОЗ из молдавских экспертов, чтобы оказывать консультативные услуги Минздраву в вопросах иммунизации. Ранее российская вакцина прошла регистрацию в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии, что давало возможность ее закупки частным компаниям. Одобрение со стороны комитета снимает преграды для закупки вакцины молдавским правительством.

В Молдавии во вторник был дан старт вакцинации населения. К настоящему времени республика получила в качестве помощи 21,6 тыс. доз препарата AstraZeneca от правительства Румынии, а 4 марта здесь ожидают еще около 14,4 тыс. доз вакцины через международный механизм COVAX. В парламенте Молдавии сообщили о решении РФ предоставить республике партию вакцины от ковида в виде помощи. Ожидается, что она может быть доставлена в марте.