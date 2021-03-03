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Пандемия COVID-19

Байден назвал отмену масочного режима в Техасе проявлением образа мышления неандертальцев

Президент США выразил надежду на то, что практически все население страны уже поняло необходимость ношения защитных масок

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал проявлением образа мышления неандертальцев решения властей штатов Техас и Миссисипи об отмене требования обязательного ношения медицинских масок ввиду пандемии, вызванной новым коронавирусом.

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"Считаю, что это большая ошибка", - заявил в среду американский лидер в Белом доме журналистам, комментируя данные решения Техаса и Миссисипи. "Мы вплотную приблизились к тому, чтобы фундаментальным образом изменить характер этой болезни благодаря вакцинации. <...> Последнее, что нам нужно, так это образ мышления неандертальцев, сводящийся к тому, что все хорошо, и можно снять маски", - убежден глава администрации США.

Он выразил надежду на то, что практически все население страны уже поняло необходимость ношения защитных масок.

Решения об отмене упомянутых санитарно-эпидемиологических мер приняли губернаторы Техаса и Миссисипи, представляющие Республиканскую партию. Байден является демократом.

Во вторник губернатор Техаса Грэг Эбботт отменил обязательное ношение медицинских масок в штате в рамках отказа от ряда ограничений, вводившихся из-за пандемии коронавируса. Примеру Техаса последовал штат Миссисипи. В обоих штатах также отменили ограничения на максимальное число лиц, которые могут находиться в помещениях заведений и предприятий.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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