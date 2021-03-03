Букингемский дворец изучит сообщения об издевательском отношении Меган Маркл к подчиненным

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Британский королевский двор проведет расследование предполагаемых случаев издевательского отношения герцогини Сассекской американки Меган Маркл к собственным подчиненным, о которых сообщала газета The Times. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Букингемского дворца.

"Мы явно обеспокоены материалами The Times, которые последовали за утверждениями бывших сотрудников, работавших с герцогом и герцогиней Сассекскими. Наш кадровый отдел изучит обстоятельства, изложенные в статье. Сотрудники секретариата [принца Гарри и Меган Маркл], в том числе те, кто уже не работает при дворе, будут приглашены к участию [в расследовании]", - отмечается в заявлении Букингемского дворца. В нем указывается, что "королевский двор не потерпит запугиваний и домогательств на рабочем месте".

Ранее газета The Times опубликовала воспоминания бывших сотрудников секретариата супруги принца Гарри, которые жаловались на надменное отношение к ним со стороны Маркл. По их словам, из-за поведения герцогини Сассекской двое ее личных ассистентов в итоге были вынуждены оставить работу, поскольку не могли справиться со стрессом.

Представители герцогини в комментарии для The Times отвергли данные обвинения. Более того, адвокаты указали, что подобный материал намеренно вышел за несколько дней до интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, чтобы настроить британскую аудиторию против пары, покинувшей Великобританию в прошлом году.

Принц Гарри и его супруга более года назад в своем заявлении в Instahram проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. В скором времени должен истечь рассчитанный на год переходный период, в ходе которого будет окончательно определен будущий статус супругов.

Из Лондона в Санта-Барбару

В настоящее время пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка.

Причины решения герцога и герцогини круто изменить свою жизнь не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяла о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.