В Смоленской области продлили режим удаленной работы для пожилых

ТАСС, 3 марта. Губернатор Смоленской области Алексей Островский в среду внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив до 18 марта возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Рекомендовать государственному учреждению - Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации производить с 05.03.2021 по 18.03.2021 включительно назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателями к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта, часть ограничений ранее была отменена. В числе действующих - масочный режим в общественных местах и на транспорте, режим максимальной самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и развлекательных заведений в ночное время, запрещено проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, предприятиях общепита.

По данным регионального оперативного штаба на 3 марта, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 26 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе 73 - за последние сутки, выздоровели 24 790 человек, 629 пациентов умерли.