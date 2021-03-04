И.о. премьера Молдавии обсудит с парламентом введение локдауна

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Аурел Чокой обсудит с парламентом возможность введение локдауна из-за стремительно ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

"Мы на пороге ведения локдауна на короткий период. <...> У меня будут дискуссии с постоянным бюро парламента. Президент уже проинформирована. Необходимо тщательно проанализировать все риски", - сказал он в среду в интервью телеканалу Jurnal TV. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране стремительно ухудшается. Кроме того, в республике предварительно подтвержден британский штамм коронавируса, который еще более заразен. "Предпринимаемые сегодня меры не дают эффекта", - отметил глава кабмина.

Как пояснил Чокой, простых запретов и полиции недостаточно для управления ситуацией в случае строгого карантина. "Необходимо подключить армию, что возможно только при введении чрезвычайного положения. А это уже компетенция парламента", - указал он.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык сообщила, что число пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении в больницах Молдавии, достигло рекордно высокого уровня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Как считают эксперты, в марте медицинские учреждения страны столкнутся с еще большей нагрузкой.

Во вторник в Молдавии был дан старт вакцинации населения. К настоящему времени республика получила в качестве помощи 21,6 тыс. доз препарата AstraZeneca от правительства Румынии, а 4 марта здесь ожидают поступление еще около 14,4 тыс. доз вакцины через международный механизм COVAX. Кроме упомянутых препаратов, в Молдавии также одобрена к применению российская вакцина "Спутник V", которая, как сообщил бывший президент Игорь Додон, может поступить в республику в первой половине марта. Согласно национальной программе вакцинации от коронавируса, сначала препарат получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан и госслужащих, затем - остального населения.

По последним данным Минздрава, число инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки выросло на 1 550, достигнув с начала эпидемии 180 397 (5% населения страны). При этом суточный максимум, зафиксированный 9 декабря 2020 года, составил 1 766. В больницах находятся 22 пациента в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 56 больных. С начала распространения инфекции в Молдавии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 026 человек.