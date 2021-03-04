СП указала на возможный рост сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний в регионах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Счетная палата России выявила риски роста заболеваемости сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями в регионах в связи с отсутствием своевременной помощи на фоне пандемии. Об этом говорится в материалах ведомства.

"Выявлены риски роста заболеваемости в связи с отсутствием своевременно оказанной плановой медицинской помощи по группам неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности. В первую очередь, сердечно-сосудистые, эндокринные", - отмечается в отчете ведомства по итогам анализа распределения средств, предоставленных из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов медицинского страхования.

Счетная палата отмечает, что снижение объемов оказания плановой медицинской помощи было вызвано преимущественно введенными ограничительными мерами. Сохранить объемы оказания плановой медицинской помощи удалось только по онкологическим заболеваниям.

По данным ведомства, пандемия привела к существенным изменениям в структуре оказываемой помощи и сопровождалась ростом задолженности медицинских организаций, что было связано с неоказанием отдельных видов медицинской помощи. "В медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, период сокращения числа профосмотров и диспансеризаций с апреля 2020 года совпал с периодом существенного роста задолженности по выданным авансам - от 36,2% в мае до 125,6% в июне по сравнению с уровнями 2019 года", - говорится в отчете Счетной палаты.

Медицинским организациям в регионах России не хватает средств для финансирования текущих расходов, говорится в материалах Счетной палаты.

"По результатам проведенного анализа установлено, что общий размер субвенции для финансирования переданных регионам полномочий в сфере ОМС является недостаточным, финансирование территориальных программ ОМС осуществляется со скрытым дефицитом, у медицинских организаций недостаточно средств ОМС для финансирования текущих расходов", - отмечается в отчете ведомства по итогам анализа распределения средств, предоставленных из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов медицинского страхования.

Счетная палата отмечает, что в расходах медицинских организаций наибольшую долю занимают затраты на оплату труда. Эти расходы составляют в среднем 68,9% от общего объема расходов. "При этом в отдельных регионах доля таких расходов превышает 75%, что свидетельствует о недофинансировании других статей расходов", - говорится в материалах ведомства.

По данным Счетной палаты, в большинстве субъектов РФ недостаточно реализуются полномочия по дополнительному финансированию территориальной программы ОМС за счет средств регионального бюджета. "В проверяемом периоде 2018-2020 годов дополнительное финансирование территориальной программы ОМС за счет средств регионального бюджета осуществлялось только в 31 субъекте Российской Федерации. Для сравнения, в 2013 году - в 82 субъектах Российской Федерации", - отмечает контрольное ведомство.

Счетная палата также отмечает, что нормативно-правовое регулирование переданных полномочий в сфере ОМС не является достаточным.

Позиция ФОМС

"Конечно же, полномочия должны быть нормированы. И мы об этом говорили в ходе принятия нового закона о внесении изменений в систему обязательного медицинского страхования. Также уже приняты изменения в законодательство об усилении контроля за реализацией переданных полномочий, в том числе в сфере ОМС. Сейчас прорабатываем с Минздравом критерии оценки и ответственность, которая должна быть в случае недостижения тех параметров, которые были определены в рамках переданных полномочий регионам в сфере ОМС", - отметила председатель ФОМС Елена Чернякова, слова которой приводит пресс-служба Счетной палаты.

Ранее сообщалось, что расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2020 году были исполнены на 99,7% и почти не изменились по сравнению с показателем за 2019 год (99,8%).

Ранее сообщалось, что регионам России в 2021 году выделено более 10 млрд рублей из федерального бюджета для обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.