40 вузов из России вошли в международный предметный рейтинг по версии QS

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Количество российских вузов в Международном предметном рейтинге, ежегодно составляемом британской компанией Quacquarelli Symonds ("Квакварели Саймондс", QS), увеличилось до 40, а представленных в топ-100 исследования программ - до рекордных 47. Об этом говорится в распространенном в среду рейтинге QS World University Rankings by Subject 2021, оценивающем показатели по 51 дисциплине в пяти предметных областях.

При его подготовке были проанализированы 13,8 тыс. учебных программ в 1 440 университетах по всему миру. В рейтинге этого года на четыре российских вуза больше, чем годом ранее. Всего же в 39 предметных и пяти отраслевых рейтингах учебные заведения из России заняли 278 позиций. Это на 28 позиций больше по сравнению с исследованием прошлого года.

Представители РФ в топ-100

Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова остается лидирующим учебным заведением России. Он представлен в 33 предметных и пяти отраслевых рейтингах. В десятку лучших российских вузов вошли также следующие учебные заведения: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ, 20 предметных и четыре отраслевых рейтинга), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 18-5), Уральский федеральный университет (УрФУ, 15-4), Новосибирский государственный университет (НГУ, 14-4), Томский государственный университет (13-4), Казанский федеральный университет (13-3), Российский университет дружбы народов (9-2), Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого (9-2), Томский политехнический университет (8-2).

Всего же в первой сотне рейтингов представлены 16 российских вузов, которые заняли рекордные для российского высшего образования 47 строчек. Для сравнения: в прошлом году их было 28.

МГУ лидирует по числу позиций в топ-100 предметных и отраслевых рейтингов, где он занимает 20 строчек. Вслед за флагманом российского образования со идут НИУ ВШЭ (9), СПбГУ (4), УрФУ, НГУ, Национальный университет "Московский физико-технический институт" (по 3 каждый) и другие учебные заведения.

Сильные стороны российских вузов

Наибольшее количество российских вузов представлены в отраслевых рейтингах по естественным наукам (15 университетов), инженерным наукам и технологиям (14), общественным наукам и управлению (13), искусству и гуманитарным наукам (11). В предметных рейтингах лидируют учебные программы по физике и астрономии (16), математике (15), компьютерным наукам и информационным системам (14), инженерным специальностям в области механики, авиации, космоса и промышленного производства (14), химии (12), экономике и эконометрике (12), бизнесу и управлению (11), инженерным специальностям в области электрики и электроники (11), лингвистике (11), инженерным специальностям в области нефти и газа (11) и современным языкам (10).

Впервые в предметные рейтинги лучших университетов вошли Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Сколковский институт науки и технологий (оба - по инженерным специальностям в области нефти и газа), Московский авиационный институт (по инженерным специальностям в области механики, космоса и промышленного производства), Южно-Уральский государственный университет (по инженерным и технологическим специальностям).

Лидер из Санкт-Петербурга

Наивысшую строчку среди российских вузов, как и в прошлые годы, занял Санкт-Петербургский горный университет по предмету "инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Он разместился на 12-й строчке, что на шесть позиций выше, чем в прошлом году.

Два вуза появляются в топ-30 предметных рейтингов. Это МГУ - естественные науки (21), лингвистика (24), физика и астрономия (29) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет - нефтегазовое дело (23).

Мнения экспертов

"В этом году мы увеличили количество университетов в предметных рейтингах лучших университетов, а также количество университетов, которые попали в первоначальную выборку для анализа. Несмотря на растущий уровень конкуренции по широкому спектру дисциплин, присутствие российских вузов в предметных рейтингах становится все более заметным. Их количество продолжает увеличиваться, и они продолжают продвигаться на более высокие позиции", - прокомментировал результаты исследования директор аналитического центра QS Бен Саутер.

Региональный директор QS по Восточной Европе и Средней Азии Сергей Христолюбов объяснил улучшение положения российских вузов их прогрессом в сфере репутации. "В предметных рейтингах лучших университетов 2021 года выросло не только количество российских вузов, но и их присутствие в первой сотне по ряду дисциплин. Это стало возможным, прежде всего, благодаря положительной динамике репутационных показателей, в то время как работа по повышению узнаваемости научных исследований остается основной возможностью для дальнейшего продвижения российских вузов в предметных рейтингах", - сказал он.

Мировые лидеры

Мировое лидерство поделили Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. Каждый из вузов занял первое место по 12 предметам. Всего же учебные заведения из США в 30 случаях возглавляют рейтинги. На втором месте по этому показателю идет Соединенное Королевство (13), на третьем - Швейцария (4).

Если рассматривать ситуацию по положению стран и территорий в топ-10, то США уверенно удерживают первое место с 244 программами. Далее в рейтинге расположились Великобритания (135), Швейцария (29), Сингапур (24), Канада (19), Австралия (13), Нидерланды (10), Италия, Китай, Франция (по 6), Гонконг, Швеция (по 4), Германия, Япония (по 3), Дания, Финляндия (по 2), Австрия, Бельгия, Норвегия, Саудовская Аравия, ЮАР (по 1).

При подготовке рейтинга QS опирается на четыре показателя: академическую репутацию вуза, репутацию среди работодателей, количество цитирования на одну публикацию и организационный индекс Хирша - количественный показатель, отражающий научную производительность и влиятельность научных исследований.