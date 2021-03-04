СПбГУ попал в сотню лучших вузов мира по четырем дисциплинам по версии QS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) попал в топ-100 лучших вузов мира по четырем дисциплинам по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS, рейтинг World University Rankings by Subject 2021). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.

"В опубликованном сегодня рейтинге QS СПбГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира сразу по четырем предметам: "Математика", "Философия", "Политика и международные отношения" и "Нефтяная инженерия". Еще по четырем он вплотную приблизился к заветной сотне - это "История", "Археология", "Лингвистика" и "Современные языки", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы, в 2021 году университет впервые вошел в предметный рейтинг по археологии и занял место в группе 101-150. Кроме того, один из новых для СПбГУ ранжированных списков - это нефтяная инженерия, где вуз занимает место в группе 51-100.

Кроме того, в категории "Философия", "Политика и международные исследования" вуз поднялся в категорию 51-100 (в первом случае - из группы 151-200, во втором - 101-150). По предмету "Математика" СПбГУ занял в этом году 61 место в мире. Также к сотне лучших университет приближается в предметах "История", "Лингвистика" и "Современные языки" (везде в группе 101-150).

В пресс-службе добавили, что в этом году также СПбГУ повысил свои показатели в укрупненных предметных областях. Так, в области "Общественные науки и менеджмент" вуз занял 123 место в мире (поднялся на 14 строчек), в области "Искусство и гуманитарные науки" - 118 место, в области "Естественные науки" - 131 место.

Методика рейтинга

Рейтинг QS World University Rankings by Subject публикуется с 2011 года. Составители списка оценивают деятельность ведущих университетов мира по 51 предмету в пяти областях знаний: "Искусства и гуманитарные науки", "Инженерия и технологии", "Науки о жизни и медицина", "Естественные науки", "Общественные науки и менеджмент".

Рейтинги по всем областям знаний и дисциплинам формируются по четырем индикаторам: академическая репутация, репутация у работодателей, число цитирований на одну статью в журналах соответствующей тематики, индекс Хирша университета (при достаточном количестве публикаций и отзывов академического сообщества и работодателей).