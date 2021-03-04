В Венесуэле выявили случаи заражения бразильским штаммом коронавируса

"Я здесь, чтобы незамедлительно сообщить всем нашим гражданам и Всемирной организации здравоохранения о присутствии [в Венесуэле] бразильского варианта COVID-19", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, венесуэльские медики выявили "странный случай" заражения коронавирусом в штате Ла-Гуайра. Анализ подтвердил, что речь идет о бразильском штамме. Власти отследили передвижения заболевшего и выявили другие случаи заражения этим вариантом в Каракасе и штате Миранда. "Мы пытаемся определить масштабы, проводя ПЦР-тесты в местах, где были выявлены случаи", - добавил глава государства.

Впервые о выявлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря прошлого года. По информации британских экспертов, существует два разных типа бразильской разновидности вируса. В феврале министр здравоохранения Бразилии Эдуарду Пазуэллу признал трудности в борьбе с эпидемией коронавируса, в том числе связанные с распространением бразильского штамма Р.1, скорость распространения которого "втрое выше", чем у других штаммов.