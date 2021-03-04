Более 100 вузов дадут абитуриентам дополнительные баллы за диплом конкурса "Талант 20.35"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) открыло прием достижений школьников на второй всероссийский цифровой конкурс компетенций "Талант 20.35". Старшеклассники могут загрузить данные о своих достижениях в проектах Кружкового движения НТИ и его партнеров, а победители и призеры конкурса получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении более чем в 100 российских вузов, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"С 2020-2021 учебного года "Талант 20.35" является направлением олимпиады Кружкового движения НТИ. Все семь компетенций конкурса включены в перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ и дающий право на дополнительные баллы при поступлении. За прошедший год количество вузов, признающих дипломы "Таланта 20.35", выросло более чем вдвое. Это расширяет возможности для технологически ориентированных талантливых ребят, помогая им поступить в вуз мечты и продолжить свою образовательную траекторию", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Конкурс "Талант 20.35" основан на цифровом анализе достижений школьников. Старшеклассникам необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе "Талант" Кружкового движения НТИ и загрузить информацию об участии в олимпиадах, хакатонах, проектных школах, пройденных курсах и т. д. Наряду с мероприятиями Кружкового движения НТИ в конкурсе учитываются соревнования и иные активности партнеров "Таланта 20.35", в числе которых "Университет 20.35", "Яндекс.Лицей", "Сириус", "Сколково", "Преактум", платформа Stepik, ряд ведущих вузов и другие. Среди мероприятий, достижения в которых принесут баллы в конкурсе "Талант 20.35", - олимпиада Кружкового движения НТИ, проектные школы, челленджи и хакатоны "Практики будущего", конкурс проектов Rukami, интенсив "Архипелаг 20.35", конкурсы "Большие вызовы", "Цифровой прорыв", "Дежурный по планете", "Реактор", кубок "Преактум" и другие.

В 2021 году достижения школьников будут оцениваться по семи направлениям. К открытым в прошлом году - "Программирование на Python", "Решение комплексных инженерных задач", "Программная робототехника" - добавляются новые компетенции. Это "Искусственный интеллект", "Естественно-научное исследование", "Проектная деятельность" и "Информационная безопасность". Чем больше школьник участвовал и добивался успеха в разных мероприятиях, в том числе прошлых лет, тем больше он получает баллов, подтверждая владение той или иной компетенцией.

Кружковое движение НТИ провело первый цифровой конкурс компетенций "Талант 20.35" в 2020 году. По его итогам право на дополнительные баллы при поступлении в вузы получили 526 абитуриентов.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в число ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.