В Якутии пройдет онлайн-форум, посвященный развитию цифровых технологий в ДФО

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Дальневосточный онлайн-форум "ProДФО", посвященный теме цифровизации и распространению информационных технологий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), пройдет в Якутии. Об этом сообщается в четверг на платформе Synergy.Online, где пройдет трансляция.

"Форум "ProДФО" посвящен теме цифровизации, распространению информационных технологий и развитию несырьевого сектора экономики ДФО. Событие пройдет в формате открытой дискуссии. В ней примут участие представители правительства Республики Саха (Якутия) и других регионов ДФО, региональные предприниматели и инвесторы, федеральные эксперты и общественные деятели, представители медиа", - говорится в сообщении.

Форум состоится 12 марта, принимающей стороной выступит Республика Саха (Якутия).

"ProДФО" - это серия уникальных онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения, обсуждают актуальные темы развития Дальнего Востока и новые вызовы, стоящие перед ним. Организаторы - аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ, некоммерческая организация "Фонд развития социальных инициатив" и корпорация "Синергия".