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Пандемия COVID-19

В Италии переболевших COVID-19 решили прививать одной дозой вакцины

Вакцинировать таких пациентов рекомендуется не ранее чем через три месяца после заболевания и не позднее чем через полгода
© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Италии приняло решение прививать переболевших вызываемым коронавирусом заболеванием одной дозой вакцин, рассчитанных на две инъекции. Как сообщает в четверг газета Corriere della Sera, об этом говорится в новом документе ведомства.

Вакцинировать перенесших коронавирусную инфекцию рекомендуется не ранее чем через три месяца после заболевания и не позднее чем через полгода. Причем получить вакцину должны как тяжело перенесшие инфекцию, так и те, у кого не было симптомов заболевания.

Как поясняется, данное решение принято из-за опасности повторного заражения новыми штаммами коронавируса, которые все активнее распространяются в стране. При этом не указывается, как заразившиеся, число которых с начала пандемии в Италии достигло почти 3 млн, будут внесены в календарь вакцинации, отстающий от намеченных сроков из-за нехватки доз и отсрочек в поставках. По данным, указанным на сайте Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 4 757 890 человек, полностью иммунизированы почти 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что компании-разработчики и производители вакцин тестируют их на эффективность против новых мутаций вируса и не исключают введения третьей дозы для укрепления иммунитета.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
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