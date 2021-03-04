Прокуратура Дагестана начала проверку после массовой гибели птиц в Аграханском заливе

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Республики Дагестан после массового падежа уток и лебедей в районе Аграханского заливе и местности "Муравейник" организовала проверку с привлечением специалистов профильных ведомств. Об этом сообщила в четверг ТАСС старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.

Как сообщалось ранее, ученые в Дагестане выясняют причину массового падежа уток и лебедей в районе Аграханского залива и местности "Муравейник". Специалисты предварительно насчитали около 300 мертвых птиц.

"Прокуратурой республики с привлечением специалистов профильных ведомств организована проверка размещенной в интернете информации о массовой гибели птиц в местности "Муравейник" и Аграханском заливе. На место выехали работники Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры. В настоящее время специалистами отобран и направлен на исследование биологический материал", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заключила Голубова.