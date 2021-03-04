В Южной Корее еще три человека умерли после вакцинации препаратом AstraZeneca

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Еще три человека умерли в Южной Корее после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, общее число таких случаев в стране достигло пяти. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

В одном из случаев 52-летний пациент умер через два дня после вакцинации в провинции Чолла-Пукто. Он страдал от цереброваскулярных болезней, испытывал проблемы с сердечно-сосудистой системой, проходил лечение в клинике. Также в июне у него было диагностировано кровоизлияние в мозг. Другой пациент - 58-летний житель Южной Кореи - умер в той же провинции через сутки после прививки. До этого он лежал в больнице, при описании состояния его здоровья медики указывают на инфаркт и диабет. В третьем случае умерла девушка в возрасте от 20 до 30 лет, также проходившая курс лечения в больнице, сообщает Yonhap.

В связи со случившимся местные медики заявили, что в первых двух случаях не были зафиксированы негативные побочные реакции на вакцину. Специалисты проведут экспертизу на предмет того, связана ли смерть пациентов с прививкой. "На данный момент представляется маловероятным, что смерть была вызвана вакцинацией", - заявили в правительстве провинции Чолла-Пукто.

В среду стало известно о смерти двух человек, привитых препаратом AstraZeneca. Они также страдали от серьезных хронических заболеваний.

К настоящему моменту в стране прививку сделали свыше 154 тыс. человек, почти 152 тыс. вакцинированы препаратом AstraZeneca. Всего зафиксировано 718 случаев побочного действия вакцины, причем в 709 случаях привитые испытывали лишь легкое недомогание, в частности головную боль.

Также в четверг агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера сообщило о желании президента Мун Чжэ Ина привиться вакциной британско-шведской компании в будущем.