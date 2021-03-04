Мурашко попросил власти Тувы оперативно провести конкурс для модернизации здравоохранения

КЫЗЫЛ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Тувы должны уже в марте начать конкурсные процедуры в рамках программы развития первичной системы здравоохранения. Об этом в четверг заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании в Кызыле.

Как сообщалось, вложения на эти цели в 2021-2025 годах составят более 1,8 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета. Со стороны региона предполагается выделить 50 млн рублей.

"Это беспрецедентные деньги. Хочется, чтобы каждый рубль, вложенный в первичную систему здравоохранения, вернулся к нам именно профилактическим и лечебными действиями, улучшением не только инфраструктуры, но и процессов при оказании медицинской помощи <...>. Период подготовки документов прошел, я знаю, что эта работа проведена. Поэтому я прошу и главу региона, и Министерство здравоохранения [Тувы] в марте месяце уже начать закупочные процедуры, выбор подрядчиков по ремонтно-строительным работам <...>. В марте стартуйте, начинайте проводить, не затягивайте это все", - сказал Мурашко.

В декабре прошлого года власти Тувы сообщали, что в программе участвуют 21 из 38 больниц. Будут построены 45 объектов - 11 амбулаторий, 32 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и два офиса врача общей практики. Планируется укрепить материально-техническую базу и закупить 235 единиц оборудования. Речь идет как о приобретении новой медтехники, так и о замене устаревшей: передвижных и стационарных рентгеновских аппаратов, маммографов. Будет обновляться и автопарк медучреждений.