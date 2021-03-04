Супруга Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализации

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Информация о госпитализации певца Александра Маршала не соответствует действительности. У артиста лишь был скачок артериального давления, об этом ТАСС сообщила в четверг супруга музыканта Наталья Минькова.

"У Александра был скачок давления, причем это случилось еще позавчера. Он дома, уже все хорошо", - сказала Минькова.

По ее словам, артист был в медучреждении, но не для получения помощи, а для прохождения стандартного профилактического осмотра.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации 63-летнего Маршала в предынсультном состоянии.