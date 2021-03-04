Шри-Ланка одобрила для применения вакцину "Спутник V"

ТАСС, 4 марта. Фармрегулятор Шри-Ланки в четверг одобрил экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом со ссылкой на представителей регулирующего органа сообщил ланкийский новостной портал Newsfirts .

По его сведениям, Россия также согласилась предоставить Шри-Ланке ряд доз вакцины на безвозмездной основе, данную информацию подтвердил представитель руководства фармацевтической сферы.

По данным властей Шри-Ланки, страна планирует закупить 2 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. 3 февраля был размещен заказ на 18 млн доз вакцины Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Ранее правительство Шри-Ланки объявило, что вакцинация будет проводиться бесплатно. С 29 января вакцину получают медработники и добровольцы, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Люди в возрасте 30-60 лет составляют большинство ланкийского населения, граждан старшего возраста насчитывается около 10%.

В свою очередь президент страны Готабая Раджапакса сделал запрос в РФ по поводу возможных поставок российской вакцины "Спутник V". В ответ Россия, как сообщил 5 февраля портал Ada Derana, предложила Шри-Ланке организовать локальное производство препарата в стране.