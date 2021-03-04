{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Шри-Ланка одобрила для применения вакцину "Спутник V"

Кроме того, по данным властей Шри-Ланки, страна планирует закупить 2 млн доз вакцины компании Pfizer и ее партнера BioNTech

ТАСС, 4 марта. Фармрегулятор Шри-Ланки в четверг одобрил экстренное применение в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом со ссылкой на представителей регулирующего органа сообщил ланкийский новостной портал Newsfirts.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

По его сведениям, Россия также согласилась предоставить Шри-Ланке ряд доз вакцины на безвозмездной основе, данную информацию подтвердил представитель руководства фармацевтической сферы.

По данным властей Шри-Ланки, страна планирует закупить 2 млн доз вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. 3 февраля был размещен заказ на 18 млн доз вакцины Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Ранее правительство Шри-Ланки объявило, что вакцинация будет проводиться бесплатно. С 29 января вакцину получают медработники и добровольцы, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Люди в возрасте 30-60 лет составляют большинство ланкийского населения, граждан старшего возраста насчитывается около 10%.

В свою очередь президент страны Готабая Раджапакса сделал запрос в РФ по поводу возможных поставок российской вакцины "Спутник V". В ответ Россия, как сообщил 5 февраля портал Ada Derana, предложила Шри-Ланке организовать локальное производство препарата в стране.

Теги
Шри-ЛанкаПандемия COVID-19
Толстой: РФ должна присоединиться к Женевскому консенсусу о содействии благополучию семьи
Кроме того, как подчеркнул вице-спикер Госдумы, необходимо "предотвратить внедрение в России инструментов ювенальной юстиции"
Читать полностью