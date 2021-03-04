Собянин упростил порядок получения социальных выплат для семей с детьми в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Порядок получения социальных выплат для семей с детьми упростили в Москве. Теперь при подаче заявлений в электронном виде через портал госуслуг не нужно будет прикреплять сканы-копии документов, подтверждающие право на выплаты, сообщили в четверг в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Изменения коснутся назначения следующих выплат: дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям; ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям; единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка; отдельные социальные выплаты многодетным семьям; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в срок до 20 недель беременности; социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до 3 лет", - сообщили в пресс-службе.

В ней добавили, что сведения, необходимые для подтверждения права на социальные выплаты, департамент труда и социальной защиты населения Москвы будет получать самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота.

"Упрощение получения социальных выплат для семей с детьми является частью системной работы по модернизации государственных услуг. В рамках этой работы все больше число услуг граждане могут оформить в "один клик", - заключили в пресс-службе.