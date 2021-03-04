Толстой: РФ должна присоединиться к Женевскому консенсусу о содействии благополучию семьи

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что России необходимо присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Об этом он заявил в четверг в ходе конференции по вопросу поддержки семей и семейных ценностей в РФ.

"Мне кажется, что Россия должна присоединиться к Женевскому консенсусу, в котором утверждается, что аборт не является средством планирования семьи, семья является основой государства. Я думаю, что мы это сделаем", - сказал Толстой.

Кроме того, как подчеркнул Толстой, необходимо "предотвратить внедрение в России инструментов ювенальной юстиции". "Это не тот путь, которым должна идти наша страна, просто потому что у нас другие ценности, другая история и другие взаимоотношения между мужчинами и женщинами", - отметил депутат.

Помимо этого, уверен Толстой, России необходимо разработать собственные конвенции, направленные на защиту семьи. "Принятие нашей национальной конвенции о защите семьи на уровне государства, будь это Россия или Союзное государство России и Белоруссии. Нам нужен единый документ, который бы объединял базовые законодательные акты, направленные на защиту семьи, материнства и детства, на поддержку многодетных семей", - подчеркнул парламентарий.

Декларация Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин и благополучию семьи была подписана в октябре прошлого года США и рядом других стран. Одна из главных целей декларации - подтверждение того, что международного права на аборт не существует.