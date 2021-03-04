Эксперт Минздрава допустила рост детской смертности в России из-за пандемии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия последние годы успешно борется с детской смертностью, однако пандемия новой коронавирусной инфекцией может повлиять на достижение результатов и привести к росту показателей. Об этом в четверг сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

"В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью, но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится. При чем то, на сколько, будет зависеть оттого, на сколько мы выполняем вакцинальные программы, плановые в том числе", - сказала она на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что показатель детской смертности в России является одним из самых низких за всю историю. По его данным, с 2017 по 2020 год младенческая смертность снизилась с 5,6 до 4,4 промилле.