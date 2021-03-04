Эксперт: вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с коронавирусом на 23%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вакцинация против гриппа снижает риск смерти у пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 23%, сообщил в четверг генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

"Мы сейчас уже имеем возможность оценить эффективность вакцинации против гриппа в отношении смертности у больных COVID-19. <...> Было опубликовано [исследование] наших российских коллег, которое показало, что вакцинация против гриппа снижает риск смертности у больных COVID-19 на 23%", - сказал он на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

Бойцов также отметил, что летальность среди пациентов с гриппом и COVID-19, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сопоставима и составляет около 17%. При этом необходимость пациента в реанимации при гриппе составляет 61,1%, а при коронавирусной инфекции - 14,4%. "Этот факт показывает, что на самом деле здесь "разбавленная" летальность при COVID-19 за счет того, что госпитализируются больные не только тяжелые, как это бывает при гриппе", - пояснил эксперт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 290 135 случаев заражения, выздоровели 3 869 857 человек, умерли 87 823. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.