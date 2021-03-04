В СФ наметили план по доработке поправок о порядке изъятия детей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации продолжают работу над блоком поправок в Семейный кодекс, предусматривающих в том числе изменение порядка изъятия детей из семьи, сейчас идет их обсуждение с профильными ведомствами. Об этом в четверг сообщила один из авторов первоначальной версии законопроекта, сенатор Маргарита Павлова в ходе конференция на тему правовых и законодательных аспектов поддержки семей и семейных ценностей в РФ.

Она напомнила, что ранее сенаторы во главе с Еленой Мизулиной "прорабатывали на протяжении трех лет и подготовили пакет документов, включающий более 112 поправок в 69 из 170 статей Семейного кодекса". Однако эти законопроекты, а также законопроект главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса на эту же тему были отозваны. Мизулина в ноябре прошлого года сообщила, что депутаты и сенаторы планируют внести на рассмотрение парламента единый документ.

"Сейчас мы продолжаем эту работу. Уже спланирован план на весеннюю сессию, будет несколько круглых столов, несколько парламентских слушаний", - сказала Павлова.

По ее словам, готовящиеся поправки в Семейный кодекс "разосланы во все регионы". "Мы получили замечания из регионов. Сейчас идет согласование, в том числе и с различными ведомствами", - резюмировала она.

Крашенинников и Клишас внесли в июле в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет внесудебного отобрания детей у родителей, за исключением случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель. При этом суд должен принять решение в течение 24 часов на закрытом заседании. Вице-спикеры нижней палаты Петр Толстой (фракция "Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР) тогда потребовали отложить рассмотрение инициативы в связи с необходимостью ее обсуждения и доработки.

На рассмотрение Госдумы группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной также был внесен пакет законопроектов, который предусматривает в том числе особый порядок отобрания детей из семьи при участии суда. Однако данные инициативы не были поддержаны в правительстве и подверглись критике со стороны Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Все эти законопроекты были отозваны.