Путин встретится в Кремле с участниками акции "Мы вместе"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг пообщается с участниками акции "Мы вместе", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня он (президент) встретится с участниками акции "Мы вместе", - проинформировал пресс-секретарь. По словам Пескова, часть участников встречи будут находиться в Кремле, а некоторые подключатся к мероприятию по видеосвязи. "Будет откровенное, содержательное и достаточно продолжительное по времени общение", - уточнил он.

Песков напомнил, что Путин уже неоднократно общался с представителями волонтеров и "давал высочайшую оценку их работе".

Всероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе" стартовала в марте 2020 года, в период пандемии коронавируса. Ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций.