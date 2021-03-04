КС обязал власти РФ уточнить круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство при наследовании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти страны уточнить круг лиц, которые имеют право в суде оспаривать отцовство для установления наследников умершего, а также признал ряд связанных положений Семейного и Гражданского процессуального кодексов противоречащими конституции. Об этом говорится в постановлении КС.

"Федеральному законодателю надлежит исходя из требований Конституции РФ и основанных на них правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, внести необходимые изменения в правовое регулирование оспаривания записи об отце в книге записей рождений, конкретизировав его в части определения круга лиц, наделенных правом требовать аннулирования записи о родителях в книге записей рождений", - говорится в документе.

Также КС признал связь пункта 1 статьи 52 Семейного кодекса, пункта 1 части 1 статьи 134 и абзаца второго статьи 220 Гражданского процессуального кодекса противоречащей основному закону страны, так как она может быть основанием для отказа судами общей юрисдикции наследникам в приеме иска об оспаривании отцовства умершего по отношению к другим потенциальным наследникам.

Как уточняется в постановлении, до внесения изменений в законодательство, суды "не вправе отказывать наследникам лица, записанного в качестве отца ребенка в книгу записей рождений с нарушениями требований закона, в принятии искового заявления об аннулировании такой записи".

История вопроса

Постановление КС принято по жалобе Олеси Шишкиной. У женщины умер отец, и она обратилась к нотариусу для оформления наследства. Однако затем Шишкина узнала, что с таким же требованием к нотариусу обратилась женщина, заявившая, что отцом ее несовершеннолетней дочери также является умерший и она имеет право на наследство.

Шишкина подала в суд общей юрисдикции, усомнившись в том, что ребенок является ее сводной сестрой, и потребовала исключить его из списка наследников. Суд в Алтайском крае сначала решил исключить несовершеннолетнюю из списка наследников, установив, что в ЗАГСе незаконно сделали запись об отцовстве умершего, однако затем краевой суд отменил такое решение, сославшись на то, что Шишкина не является лицом, которое имеет право оспаривать родство ее отца с другим ребенком.

Краевой суд также указал Шишкиной, что ее доводы о том, что ее отец не приходится родственником якобы сводной сестре, не имеют никакого значения, так как при жизни он отцовство не оспаривал. После этого Шишкина обратилась в КС.

КС в постановлении указал, что в российском законодательстве четко ограничен круг лиц, которые имеют право оспаривать отцовство, и сделано это для того, чтобы защитить права несовершеннолетних, а также не допустить произвольного вмешательства в дела семьи. Однако в случае решения вопросов с наследством отсутствие права у близких родственников требовать аннулирования незаконных записей об отцовстве нарушает их имущественные права.