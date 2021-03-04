Песков разъяснил слова Путина о "хорьковых" целях

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин называл "хорьковыми" цели тех, кто втягивает детей и подростков в незаконные акции, другие преступления и суицид. Об этом в четверг сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поясняя слова президента на коллегии МВД в среду.

"Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин", - отметил Песков.

Кроме того, продолжил пресс-секретарь, Путин говорил о людях, "которые провоцируют в [социальных] сетях различные суицидальные наклонности и так далее". "То есть говорил он о тех, кто занимается этой преступной деятельностью", - заключил представитель Кремля.

Выступая в среду на коллегии МВД, Путин заявил, что на втягивание несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции нужно обязательно реагировать, как и на продвижение неприемлемого контента в интернете. "Кто бы под каким бы то ни было предлогом, под каким бы то ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных, эгоистических, "хорьковых" целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети", - сказал тогда президент.