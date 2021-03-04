Около 40% привившихся от COVID-19 заполняют дневник наблюдения о своем здоровье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Порядка 30-40% россиян, сделавших прививку от коронавируса, заполняют дневник самонаблюдения о своем здоровье. Об этом сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"Мы видим, что люди готовы этими сервисами пользоваться. Потому что количество заполнивших такие дневники самонаблюдения достаточно существенно, порядка 30-40% граждан, которые получили уведомление, такие дневники заполняют", - сказал он на круглом столе "Уроки пандемии COVID-19. Возможности повышения эффективности и устойчивости системы здравоохранения".

По его словам, это говорит об эффективной обратной связи между пациентом и врачом. Замминистра добавил, что подобные сервисы планируется развивать в том числе и в рамках мобильного приложения "Мое здоровье", которое будет запущено в этом году.

"Поэтому, с одной стороны, нам безусловно нужно создавать сервисы для врача, делать удобной его работу, исключать рутинные операции, которые могут быть либо автоматизированы, либо совершаться дистанционно, например, выдача справок, выписок, которые могут быть сформированы из истории болезни пациента. А с другой стороны, внедрять и создавать инструменты по поддержке принятия врачебных решений и различных образовательных сервисов, которые у него должны быть всегда под рукой и доступны для того, чтобы в современных условиях постоянно повышать свою квалификацию и в режиме реального времени без отрыва от производства иметь возможность задать вопрос другим специалистам, своим коллегам", - отметил Пугачев.