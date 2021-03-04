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Пандемия COVID-19
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Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса

В случае если большинство регионов страны окажутся в "красной зоне", будут вновь введены жесткие ограничения, заявил Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Иван Николаев/ТАСС
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© Иван Николаев/ТАСС

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Рост числа инфицированных коронавирусом на Украине говорит о начале третьей волны распространения инфекции. В случае если большинство регионов страны окажутся в "красной зоне", будут вновь введены жесткие ограничения, заявил в четверг на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"На Украине началась третья волна эпидемии", - заявил он, пояснив, что в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся.

По словам главы правительства, пока непонятно, будет ли вновь вводиться локдаун. Однако Шмыгаль допустил такую возможность в том случае, "если большинство областей будут в "красной зоне" [карантина]".

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УкраинаПандемия COVID-19Шмыгаль, Денис Анатольевич
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